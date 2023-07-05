В Орловской области утвердили программу повышения рождаемости

План рассчитан на ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, отвечать за реализацию программы будет региональный департамент здравоохранения.

В частности, документ определяет целевые показатели рождаемости. Так, по итогам текущего года в области должны родиться не менее 4715 детей, в 2024-м – 4703, в 2025-м – 4815. Отметим, что, например, в предыдущем году в нашем регионе появились на свет 5028 новорожденных. Поэтому, скорее всего, эти показатели будут достигнуты.

Также программа определяет, пусть и в общем виде, пути достижения поставленных целей. Их можно разделить на «старые», которые уже воплощаются в жизнь, и «новые», которые только планируются.

Например, областные власти собираются оказывать адресную помощь женщинам, желающим досрочно прервать беременность. Указывается, что им обеспечат поддержку «по принципу «одного окна»», а также организуют индивидуальное сопровождение непосредственно до момента родов.

Вполне возможно, что при этом жительниц Орловщины будут отговаривать от абортов, оказывая им усиленное содействие. Во всяком случае, такая забота лучшим образом отразится на последующем состоянии их здоровья.

Другая мера поддержки – это проведение массовых обследований с целью выявления патологий репродуктивной системы. Такую помощь окажут жителям области в возрасте от 18 до 35 лет.

Также из новых мер поддержки можно отметить планы по открытию «Семейных МФЦ» в районах Орловской области численностью от 10 тысяч человек. Их будут организовывать на базе центров социального обслуживания.

Кроме того, программа предусматривает создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.

ИА «Орелград»