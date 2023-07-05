В Орле наконец-то отремонтировали Пионерскую

5.7.2023 | 17:55 ЖКХ, Новости, Строительство

Также завершён ремонт ещё трёх улиц.

Фото: vk.com/oreladm

Работы уже приняты экспертной комиссией и общественным контролем. Подписаны акты приёмки. Начался отсчёт гарантийного срока (он составляет семь лет).

Как сообщает администрация Орла, кроме Пионерской отремонтированы улицы Энгельса, Полярная и Кольцевая. На участках в два слоя уложен асфальт, оборудованы новые тротуары, парковочные места, установлены дорожные знаки и созданы пешеходные переходы. Кроме того, на улицах появились искусственные неровности.

«Пробы асфальта со всех четырёх улиц получили положительное заключение по плотности и водонасыщению», — добавили в горадминистрации.

Напомним, что ремонт Пионерской, которым занималось ООО «МонолитСтрой», должен был завершиться ещё в декабре минувшего года. Условия контракта менялись семь раз.

Отметим также, что на последнем заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам его председатель Сергей Потёмкин поднял тему некачественного ремонта Пионерской. В частности, парламентарий указал на многочисленные трещины и перепады высот при укладке плиточного покрытия. Потёмкин заявил, что готов провести собственную экспертизу за свой счёт, чтобы задокументировать эти предполагаемые нарушения.

ИА «Орелград»

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