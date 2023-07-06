Орловские туристы заинтересовались зарубежными инфекциями

В Орле подвели итоги работы туристической «горячей линии».

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги тематического консультирования жителей региона. Оно было посвящено вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом. Мероприятия растянулось почти на две недели, оно было проведено совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора, всего в рамках проведенного мероприятия консультации получили 103 человека.

В ведомстве даже составили своего рода рейтинг наиболее популярных запросов. На первом месте оказались вопросы орловцев, интересовавшихся правами потребителей на случай отказа в возврате стоимости туристского продукта. Например, при отказе туроператора в добровольном порядке вернуть деньги за приобретенный туристский продукт, которым туристу не удалось воспользоваться из-за срыва авиаперелета не по его вине. Также орловцы интересовались, как им действовать в случае не предоставления туроператором информации об оказываемых услугах и навязывании дополнительных услуг.

На втором месте в этом рейтинге расположились вопросы об иммунизации против различных инфекций, регистрируемых за рубежом, не третьем — о профилактике инфекций, которые регистрируются в других странах. В данном случае специалисты рассказали обратившимся о заболеваемости в странах по различным туристическим направлениям и разъяснили порядок прохождения иммунизации при планировании туристической поездки, в том числе сроки ее прохождения и противопоказания.

«По всем задаваемым вопросам обратившиеся граждане получили разъяснения положений действующего законодательства, а также о порядке действий в конкретных ситуациях», — заверили в региональном Управлении Роспотребнадзора и напомнили жителям региона о возможности обращения в суд — исковые заявления в защиту нарушенных прав потребителей могут подавать и подают и специалисты указанного ведомства.

ИА «Орелград»