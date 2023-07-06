Самые популярные спортивные услуги назвали в Ливнах

Местные жители готовы платить за возможность поплавать и поиграть в футбол.

В администрации города Ливны обсудили работу МАУ «ФОК». С докладом выступил директор этого физкультурно-оздоровительного комплекса Эдуард Белоусов. Он сообщил, что учреждение оказывает услуги в сфере физической культуры и спорта и укрепления здоровья населения города. Численность работников составляет 34 человека. «ФОК» ежегодно получает муниципальное задание и бюджетное финансирование на его выполнение. В рамках этого задания учреждение «оказывает услуги по обеспечению доступа к объектам спорта и организации и проведению официальных спортивных мероприятий для населения города».

«Наиболее востребованными услугами учреждения являются посещение плавательного бассейна и тренажерного зала, аренда игрового зала и малого искусственного футбольного поля, — доложил Эдуард Белоусов. — По итогам 2022 года учреждение посетило более 6 тысяч человек как по договорам об оказании платных услуг, так и на безвозмездной основе, включая обучающихся школ города Ливны, зрителей спортивных мероприятий и гостей города. Услугами оздоровительного плавания бесплатно воспользовались более ста ливенцев из льготной категории граждан — дети-инвалиды и их сопровождающие».

В администрации Ливен отметили, что в последние годы спортивная инфраструктура была заметно обновлена. В прошлом году, например, в рамках целевой муниципальной программы был завершен третий этап модернизации стадиона МАУ «ФОК». Были выполнены работы по демонтажу и капремонту обветшавших трибун, учреждение успешно прошло процедуру лицензирования на осуществление медицинской деятельности. В связи с этим был оборудован новый современный медицинский кабинет и закуплено необходимое оборудование.

«За учреждением на праве оперативного управления числятся спортивные объекты: блок №1 и блок №2 МАУ «ФОК», площадка для занятий стрит-воркаутом, универсальная спортивная площадка «Чемпион», «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа», три хоккейных корта, — перечислили в мэрии. — В 2022 году МАУ «ФОК» были полностью переданы все спортивные площадки и вспомогательное оборудование, расположенные на территории парка «Славянский сад» В течение года учреждением проводятся работы по обслуживанию спортивных площадок».

ИА «Орелград»