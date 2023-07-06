В Ливнах из-за роста ДТП усилят профилактику детского травматизма

Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в администрации Ливен, глава этого города Сергей Трубицин провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Участники обсудили насущные проблемы, решение которых, по их мнению, поможет снизить аварийность и сделать местные дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов. В частности, было решено усилить профилактическую работу с детьми и водителями. Поводом для этого послужила тревожная статистика, озвучил которую начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» Эдуард Аверкиев.

По его словам, за первое полугодие 2023 года на подведомственной территории было зарегистрировано 236 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11, входящих в государственную статотчетность. В результате этих происшествий 16 человек получили ранения различной степени тяжести, что на 77 процентов больше, чем годом ранее. Погибших в ДТП в этом году, к счастью, не было. Но полиция отмечает рост числа ДТП с участием несовершеннолетних: пять детей в этом году получили различные травмы.

«В основном, ДТП произошли по вине взрослых, не обеспечивших безопасность своих детей, — отметил докладчик. — Практически во всех случаях дети не были пристегнуты ремнями безопасности, в том числе находясь автомобильном кресле». К слову, в Ливнах и Ливенском районе профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе. Буквально на днях сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» вместе с начальником ОПДН Людмилой Павловой провели профилактическое мероприятие «Ребенок в безопасности».

«Основной целью мероприятия стало пресечение правонарушений со стороны несовершеннолетних водителей мотоциклов и скутеров, — сообщили по этому поводу в региональном УГИБДД. — Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта говорит о том, что несовершеннолетние не знают или же попросту не соблюдают правила безопасного поведения при управлении транспортными средствами».

Сообщается, что полицейские перед завершением смен посетили пришкольные лагеря тех учебных заведений, обучающиеся которых попадались на нарушении Правил дорожного движения. Они разъяснили подросткам, что управлять мопедом можно только с 16 лет, причем для этого требуется наличие специального документа – водительского удостоверения. В случае отсутствия прав транспортное средство изымается на спецстоянку, а на родителей и несовершеннолетнего водителя составляется административный материал.

«Далее дело передается в отделение по делам несовершеннолетних, — говорят в УГИБДД. — Таким образом, следует помнить, что скутер, мопед, — это транспортные средства, а не игрушки. Чтобы ими управлять, нужно знать и соблюдать ПДД. За все нарушения, допущенные несовершеннолетним на дороге, как и за управление мопедом без водительского удостоверения, ответственность будут нести родители».

ИА «Орелград»