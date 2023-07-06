За выборами губернатора проследят по видео

Облизбирком распорядился о применении средств видеонаблюдения.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании постановила применить средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий и помещениях для голосования избирательных участков. В помещениях участковых избирательных комиссий, не оборудованных средствами видеонаблюдения, должны использоваться средства видеорегистрации и видеофиксации. Речь идет о проведении выборов губернатора Орловской области. Напомним, голосование пройдет 8,9 и 10 сентября 2023 года.

Детальные списки помещений, в которых будут установлены видеокамеры и видеорегистраторы, также утверждены облизбиркомом. Кроме того, утвержден порядок применения средств видеонаблюдения. Он определяет объекты и время видеонаблюдения и трансляции изображения на служебный портал, порядок доступа к видеозаписям и сроки их хранения. В целом будет использоваться тот же механизм, те же основные понятия и термины, которые использовались ЦИК России при проведении выборов депутатов Госдумы в 2021 году.

«Видеонаблюдение в помещениях для голосования организуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости в деятельности участковых избирательных комиссий (УИК): при организации голосования в дни голосования 8, 9 и 10 сентября 2023 года; при перемещении избирательных бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты и их хранении; при подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования на соответствующем избирательном участке», — говорится в постановлении облизбиркома.

Также видеонаблюдение будет использоваться при проведении итоговых заседаний УИК, при составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный», при проведении повторного подсчета голосов и составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов». Аналогичные правила прописаны и для ТИК – территориальных избирательных комиссий. Видеонаблюдение в помещениях ТИК организуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости при подсчете и погашении неиспользованных бюллетеней, приеме протоколов УИК об итогах голосования, суммировании данных, содержащихся в этих протоколах, составлении протоколов ТИК об итогах голосования на соответствующей территории и др.

«Видеонаблюдение в помещениях для голосования осуществляется в режиме реального времени непрерывно с 7.00 часов 8 сентября 2023 года и до ввода данных протокола УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на комплексе средств автоматизации ТИК, в том числе при проведении повторного подсчета голосов и составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов». Видеонаблюдение в помещениях ТИК осуществляется непрерывно с 20 часов 00 минут 10 сентября 2023 года и до составления ТИК протокола ТИК об итогах голосования и проведения итогового заседания ТИК», — следует из документа.

Согласно принятым правилам, средства видеонаблюдения с момента включения должны обеспечивать непрерывную звуко- и видеозапись, в том числе в ночное время. Полученные видеозаписи не могут использоваться вместо определенных законодательством процедур подсчета голосов избирателей и установления результатов голосования. Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей.

ИА «Орелград»