Жителей Орла проинструктируют перед выборами губернатора

Население города будет проинформировано о соблюдении мер личной безопасности.

Мэр Юрий Парахин поручил подчиненным в срок до 29 августа 2023 года организовать комплекс мероприятий по информированию населения города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей. Также горожане должны быть проинструктированы о порядке действий в случае обнаружения бесхозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации. Для этого градоначальник поручил привлечь возможности средств массовой информации.

Парахин также заранее распорядился об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Постановление принято в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в День знаний (1 сентября) и в дни проведения выборов губернатора Орловской области (8,9 и10 сентября).

По традиции будет составлен график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра и руководителей всех структурных подразделений горадминистрации. На усиленный режим несения службы они будут переведены: с 18:00 31 августа до 9:00 2 сентября и с 18:00 7 сентября до 9:00 11 сентября 2023 года. То же самое мэр поручил сделать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности. Они также должны организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, причем личную ответственность за это должны нести представители руководящего состава.

Управлению по безопасности администрации города Орла Парахин поручил уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций будет собирать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

ИА «Орелград»