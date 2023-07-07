Ночью в Орле на «Чайке» сбили пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло в 03:35. 37-летний водитель на «Хендай Солярис» ехал по Комсомольской со стороны Нормандия-Неман в сторону Красина.

В районе дома №63 (остановка «Военно-исторический музей», бывшая «Чайка») машина сбила пешехода. 41-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, хотя справа и слева от него находились регулируемые пешеходные переходы. Видимо, орловец «сделал скидку» на ночное время суток и решил нарушить ПДД.

Результат оказался неутешительным. Мужчина получил телесные повреждения. Судя по всему, они оказались существенными, так как пострадавшего пришлось госпитализировать.

Всего, по официальным данным, за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП, в том числе 2 ДТП с пострадавшими. Ранее очевидцы сообщили, что под Орлом КАМАЗ въехал в детскую площадку.

ИА «Орелград»