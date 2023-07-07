Орловца будут судить за преступление 23-летней давности

События произошли 1 сентября 2000-го.

45-летний житель Орла обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк за собой смерть потерпевшего (111 УК РФ). Об этом сообщает региональное Управление Следственного комитета.

Как установило следствие, в роковой день мужчина и будущий потерпевший, его знакомый, вместе ехали в автомобиле. В ходе поездки между ними произошла ссора. На улице Васильевской обвиняемый вышел из машины и нанёс водителю удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылся с места. Потерпевший скончался от полученных травм.

Дело оставалось нераскрытым многие годы. В итоге им занялась специальная аналитическая группа СУ СК РФ по Орловской области. В частности, они заново и подробно допросили обвиняемого и очевидцев событий, а также проверили их показания на полиграфе.

«Свидетели вспомнили и описали произошедшие 23 года назад криминальные события, после чего они полностью подтвердили свои показания при проведении очных ставок с обвиняемым. Правильно построенная работа следователей и оперативников позволила полностью опровергнуть алиби мужчины», — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»