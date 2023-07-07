Орловца будут судить за преступление 23-летней давности

7.7.2023 | 16:45 Закон и порядок, Новости

События произошли 1 сентября 2000-го.

Васильевская улица. Фото: www.google.com/maps

45-летний житель Орла обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк за собой смерть потерпевшего (111 УК РФ). Об этом сообщает региональное Управление Следственного комитета.

Как установило следствие, в роковой день мужчина и будущий потерпевший, его знакомый, вместе ехали в автомобиле. В ходе поездки между ними произошла ссора. На улице Васильевской обвиняемый вышел из машины и нанёс водителю удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылся с места. Потерпевший скончался от полученных травм.

Дело оставалось нераскрытым многие годы. В итоге им занялась специальная аналитическая группа СУ СК РФ по Орловской области. В частности, они заново и подробно допросили обвиняемого и очевидцев событий, а также проверили их показания на полиграфе.

«Свидетели вспомнили и описали произошедшие 23 года назад криминальные события, после чего они полностью подтвердили свои показания при проведении очных ставок с обвиняемым. Правильно построенная работа следователей и оперативников позволила полностью опровергнуть алиби мужчины», — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования