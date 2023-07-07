Орловца осудили за уничтожение вещдока

7.7.2023 | 13:08 Закон и порядок, Новости

«Шалость» обошлась ему в семь месяцев лишения свободы.

ИА «Орелград»

Любопытное дело рассмотрел Советский районный суд Орла. Житель Мценска, ранее уже судимый, обвинялся по редкой статье – «воспрепятствование производству предварительного расследования» (294 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Орловской области, в рамках другого дела ему предъявили обвинение в совершении ряда краж и угоне транспортного средства. В январе этого года мужчине дали возможность ознакомиться с материалами этого дела.

Орловец злоупотребил доверием правоохранительных органов и позволил себе уничтожить вещественное доказательство. Уточняется, что речь идёт о CD-R диске с видеозаписью, подтверждающей его причастность к угону транспорта.

Правда, никакого влияния на исход этого дела поступок не оказал. Следователь смог восстановить материалы. А вот подозреваемый получил дополнительное уголовное дело и дополнительное наказание – семь месяцев лишения свободы, причём в исправительной колонии строгого режима.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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