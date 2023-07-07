Орловцы попросили спилить деревья на Городской

Местные жители боятся пожаров.

С такой просьбой в социальных сетях одна из жительниц города обратилась к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Женщина рассказала, что среди зелёных насаждений обосновались неизвестные личности, которые не только ночуют среди деревьев, но и жгут там костры.

«Боимся сгореть, дома близко. Спасибо заранее за понимание ситуации», — высказалась орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла: «Если вы считаете, что деревья являются аварийными и произрастают на муниципальной территории, необходимо написать письменное обращение в адрес территориального управления по Заводскому району… Комиссия по вашему заявлению обследует зеленые насаждения и примет окончательное решение».

Впрочем, как выяснилось, всё это уже было сделано. «Была комиссия, отметили, что спилить, но когда — не сказали», — посетовала жительница Орла.

Отметим, что жители улицы идут против «общегородского тренда». В последнее время в орловских СМИ и социальных сетях тема деревьев всплывает с завидной регулярностью. Однако практически всегда орловцы борются за сохранение, а не за вырубку зелёных насаждений.

ИА «Орелград»