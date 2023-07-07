Орловщину посетили торговые представители РФ в семи странах

Возможно, это улучшит ситуацию с экспортом.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в рамках коллективного визита в регион приехали официальные торговые представители России в Абхазии, Алжире, Бельгии, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре и Словакии. За два дня они посетили ведущие предприятия Орловщины, встретились с руководителями около 40 компаний разного «калибра», презентовали экономические возможности стран своего присутствия.

Сегодня в областной администрации состоялась встреча торговых представителей с орловскими чиновниками. Региональные власти представлял заместитель губернатора планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Он поручил разработать дорожную карту, в соответствии с которой будет выстраиваться взаимодействие орловских компаний и их зарубежных партнеров. Торгпреды, подводя итог своему визиту в регион, заявили, что Орловщина обладает высоким экспортным потенциалом.

В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом минувшего, объём экспорта из Орловской области вырос примерно на 40%. На данный момент из региона экспортируется около 500 видов товаров.

ИА «Орелград»