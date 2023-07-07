Орловский суд рассмотрит дело о хищении 329 миллионов

Средства «изъяли» у сельхозпредприятия мошенническим путём.

Как сообщает прокуратура Орловской области, дело возбуждалось по статье «мошенничество, совершённое группой лиц или в особо крупном размере» (159 УК, часть 4). Сейчас оно направлено в Советский районный суд Орла. В ближайшее время начнётся процесс.

Обвиняемых трое. По версии следствия, в феврале и марте минувшего года директор ООО ОПХ «Орловское» и несколько его знакомых, используя фиктивные документы, незаконно приобрели право на имущество организации. Кроме того, сообщники незаконно присвоили право аренды земельного участка (площадью около 2 тысяч гектаров), принадлежащего данному юридическому лицу.

Нанесённый ущерб оценён в 329 миллионов рублей. Уточняется, что к настоящему моменту данные незаконные сделки оспорены в Арбитражном суде Орловской области.

Напомним, что ОПХ «Орловское» — это проект компании «Щёлково Агрохим», который занимается выведением конкурентоспособных сортов озимой пшеницы и сои.

ИА «Орелград»