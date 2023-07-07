Под Орлом КАМАЗ въехал в детскую площадку

7.7.2023 | 10:46 Новости, Происшествия

ДТП случилось в Орловском муниципальном округе.

Фото: vk.com/dtp_orel

Как рассказывают очевидцы происшествия в сообществе «ДТП Орел и автохамы», оно произошло в деревне Хардиково. По их словам, на площадке находились дети, однако они не пострадали, так как успели разбежаться.

Единственной пострадавшей стала взрослая женщина, которой грузовик-самосвал проехал по ногам. Её доставили в медицинское учреждение.

Очевидцы утверждают, что водитель грузового автомобиля был нетрезв.

В соцсетях публикуются фотографии и видеозаписи с места событий. Из них ясно, что оно произошло в вечернее время, а на месте находились пожарные и врачи. Также заметны серьёзные разрушения на детской площадке.

Тем не менее, в официальной сводке ГИБДД за последние сутки об этом происшествии не сообщается.

Фото: vk.com/dtp_orel
Фото: vk.com/dtp_orel
Фото: vk.com/dtp_orel

ИА «Орелград»

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