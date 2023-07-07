В Академии Семина провели профилактическую беседу

Сотрудникам учреждения напомнили о необходимости соблюдения правил лицензирования.

По данным департамента образования Орловской области, сотрудники отдела контроля в сфере образования и отдела государственной аккредитации и лицензирования провели обязательный профилактический визит в отношении бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Академия футбола имени Ю.П. Семина». Причем проведен он был в форме профилактической беседы. В ходе профвизита были затронуты, в частности, вопросы о соблюдении обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности.

Также сотрудникам академии визитеры напомнили о необходимости соблюдения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; о соответствии объекта критериям высокого риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска; о видах, содержании и интенсивности контрольных мероприятий, которые могут проводиться в отношении данного учреждения исходя из отнесения его к категории высокого риска; о разработке и утверждении образовательных программ спортивной подготовки. К слову, те же специалисты депобразования на следующий день посетили с профилактическим визитом Спортивную школу олимпийского резерва № 3, где в ходе беседы затронули такие же вопросы. Поясним, что профилактические визиты пришли на смену плановым проверкам.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что в 2022 году статус Детского футбольного центра был присвоен спортивной школе «Академия футбола имени Ю.П. Семина». Следующим шагом в развитии футбола в регионе должно стать повышение в классе футбольного клуба «Орел», который в 2024 году намерен заявиться в профессиональный дивизион – Вторую лигу. Напомним, что в июне на полях ПМЭФ губернатор Андрей Клычков провел рабочую встречу с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. На ней обсуждались вопросы развития орловского футбола, как профессионального, так и детского.

«Глава региона подчеркнул, что в Орловской области выстроена надежная платформа для развития футбола, — сообщила пресс-служба губернатора. — В муниципальных районах Орловской области возведены универсальные спортивные площадки, оснащенные мини-футбольными полями. Также были построены 8 полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, два из которых – в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между РФС, Минспортом России, Правительством Орловской области и региональной федерацией футбола. В ходе встречи также обсуждалось завершение строительства крытого футбольного манежа в городе Орле, который станет базой для Академии футбола имени Юрия Семина».

ИА «Орелград»