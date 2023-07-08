Банк потребовал признать банкротом мертвого клиента

Истец воспользовался нормами закона о несостоятельности граждан.

Довольно любопытное и прецедентное исковое заявление рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал один из российских банков, а ответчиком, как это ни парадоксально звучит, выступил гражданин, умерший еще в конце 2021 года. Он проживал на территории Новодеревеньковского района Орловской области. Банк просил о признании данного гражданина несостоятельным по правилам, предусмотренным параграфом 4 главы X ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Более того, банк просил не просто признать умершего орловца банкротом, но и ввести процедуру реализации имущества данного гражданина, а также утвердить финансового управляющего из числа членов столичной саморегулируемой организации. Себя же банк просил официально признать кредитором умершего и включить свои финансовые требования в третью очередь реестра требований кредиторов. Речь идет о неисполненных финансовых обязательствах по кредитным договорам.

Судя по иску, умерший орловец по одному из договоров задолжал банку 1,216 миллиона рублей, из которых основной долг составляет 1,163 миллиона, а остальное – это набежавшие проценты. Основной долг по второму кредитному договору составляет 284,2 тысячи рублей плюс более 16 тысяч рублей процентов. Кстати, заявление банка поступило в суд еще в январе, но тогда арбитраж оставил его без движения, потребовав уточнить требования с предоставлением необходимых документов.

Затем в феврале, марте, апреле и мае суд также своими определениями оставлял иск без движения, так как для принятия не хватало документов со стороны банка. Однако на сей раз документов, видимо, хватило, и суд решил принять заявление о банкротстве умершего орловца и возбудить производство по делу по правилам параграфа 4 главы X Закона о банкротстве. Правда, в связи с уходом судьи в ежегодный отпуск судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено лишь на октябрь 2023 года.

Предварительно же суд установил, что заявление о признании гражданина банкротом принимается при условии, что требования к нему составляют не менее чем 500 тысяч рублей. Причем просрочка по обязательным платежам должна составлять не менее трех месяцев. В данном случае долг умершего гражданина значительно превышает минимальный порог в полмиллиона рублей, а платежи просрочены значительно, так как с момента смерти должника прошло уже более полутора лет.

Суд также указал, что согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 223.1 Закона о банкротстве производство по делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа. Проверка обоснованности заявления о признании такого гражданина банкротом осуществляется в судебном заседании. Поясним, что отвечать по долгам могут наследники умершего. Для этого суд привлекает к участию нотариуса и изучает все нюансы наследственного дела.

ИА «Орелград»