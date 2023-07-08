Дело о сносе филиала поликлиники в Орле изучил суд

Решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков оставлено в силе.

Арбитражный суд Орловской области отказал компании «Европроект» в удовлетворении иска. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России, фирма просила суд признать недействительным решения областной антимонопольной службы, вынесенное в феврале 2023 года. Согласно ему, компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение антимонопольщики вынесли, рассмотрев дело об исполнении контракта на снос здания медучреждения.

В Управлении ФАС по Орловской области, пояснили, что поликлиника № 3 на сайте госзакупок опубликовала извещение о проведении аукциона. Победитель получал право на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на снос здания филиала №1 указанной поликлиники, которое расположено в Орле на улице Колхозной. Начальная максимальная цена контракта составляла 905 026 рублей. На участие в аукционе было подано 11 заявок, а победителем признали «Европроект», значительно сбивший цену. Стоимость контракта в итоге составила всего 278 063 рубля.

В августе 2022 года поликлиника № 3 заключила с указанной компанией контракт. В конце января 2023 года компания приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Спустя несколько дней аналогичное решение приняла и поликлиника. Изучив обстоятельства спора, в конце февраля 2023 года Орловским УФАС было принято решение о включении сведений о «Европроект» в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обжаловала его в судебном порядке. Однако победить ей не удалось, так как арбитраж отказал ей в удовлетворении требований. Так, в частности, суд первой инстанции в своем решении отметил следующее: «Оценивая указанный односторонний отказ от исполнения контракта, антимонопольный орган верно указал, что заказчиком не были нарушены требования статьи 719 ГК РФ, предоставляющей право подрядчику отказаться от исполнения договора в случае неисполнения заказчиком встречных обязательств, в том числе если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствует исполнению договора подрядчиком. Напротив, ответчик пришел к выводу о том, что заказчик исполнил все предусмотренные контрактом условия».

Иными словами, поликлиника все свои обязательства в рамках контракта исполняла, следовательно, у подрядчика не было правовых оснований для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Впрочем, не исключено, что судебное разбирательство перейдет в более высокие инстанции.

ИА «Орелград»