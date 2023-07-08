Облсуд подтвердил факт аферы с футбольным полем под Орлом

8.7.2023 | 11:47 Важное, Закон и порядок, Новости

Приговор по делу о хищении средств нацпроекта в Орле признали законным.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Как сообщает Орловский областной суд, судебная коллегия по уголовным делам в апелляции рассмотрела нашумевшее уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Как уже рассказывал «Орелград», речь шла о строительстве футбольного поля с искусственным покрытием в пригородном поселке Знаменка. Финансирование было в основном федеральным, а средства поступали по линии нацпроекта «Демография».

Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор гендиректору компании-подрядчика «Пром-Экология». Было установлено, что при выполнении работ он совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере – 6,729 миллиона рублей. В частности, при выполнении работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания футбольного поля был использован не предусмотренный муниципальным контрактом щебень марки М-800, а более дешевый щебень марки М-400.

«В судебном заседании подсудимый пояснил, что заказчика о замене щебня он не уведомил, так как проконсультировался с рабочими, которые пояснили, что такая замена возможна, и она не повлияет на качество объекта. В отчетной документации была указана марка щебня М-800», — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда.

Суд первой инстанции квалифицировал действия бизнесмена по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть как крупное мошенничество. Подсудимый получил три года колонии общего режима. Не согласившись с этим, он и его защиты вердикт обжаловали в апелляционной инстанции.

«Сторона защиты полагала, что контракт был исполнен, футбольное поле используется по его прямому назначению, на нем проводятся соревнования регионального и муниципального уровня, щебень марки М-400 на спортивных площадках, в том числе в основании футбольного поля, использовать допустимо, а разница в стоимости щебня марки М-800 и М-400 является незначительной», — говорят в облсуде.

Однако судебная коллегия по уголовным делам с доводами защиты не согласилась. Напротив, она указала, что районный суд вынес законное и справедливое решение. Он правильно руководствовался разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. Согласно им при установлении размера похищенного в результате мошенничества, путем хищения имущества с одновременной заменой его менее ценным, действия виновного лица квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. Жалоба была отклонена, а обвинительный приговор теперь вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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