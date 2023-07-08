Очередь на получение архивных справок ограничат получасом

На Орловщине подготовили новый регламент работы архива.

Департамент культуры Орловской области разработал новую версию административного регламента предоставления Государственным архивом услуги по приему заявок в электронной форме на предоставление архивных документов — справок, выписок и копий. Такая услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, в том числе гражданам государств СНГ и других стран, а также лицам без гражданства, «имеющим потребность в получении информации, связанной с реализацией их законных прав, свобод и интересов».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностные лица архива и департамента, как обязывает их регламент, должны подробно и в вежливой, корректной форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии и должности лица, принявшего звонок. Время консультирования по телефону не должно превышать 10 минут.

При личном обращении заявителей по вопросам предоставления государственной услуги или с целью получения ответов на запросы (архивных справок, выписок, копий) прием осуществляется в столе справок архива, без предварительной записи в порядке очередности. В фойе перед входом в стол справок должны быть расположены места для ожидания приема. Как гласит новый регламент, срок ожидания в очереди при личном обращении заявителя с запросом о предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут. Продолжительность ожидания при выдаче заявителю лично результатов предоставления госуслуги не должна превышать 15 минут.

«Специалисты архива не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации», — говорится в документе.

Кстати, по состоянию на 1 января 2023 года в списке источников комплектования Государственного архива Орловской области значилась 131 организация, в том числе по видам собственности: федеральных — 42, областных – 68, негосударственных — 21. Прием-передача документов архивного фонда Орловской области в БУОО ГАОО по истечении срока их временного хранения в источниках комплектования осуществляется по согласованию с организациями.

В регионе не имеется архива по личному составу. Поэтому областной государственный архив принимает на хранение данные документы. За последние 20 лет архив осуществил прием документов по личному составу практически от всех производственных объединений, существовавших на территории Орловской области: Орловский завод дорожных машин, завод вычислительных управляющих машин, завод приборов, часовой и др.

ИА «Орелград»