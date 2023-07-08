Орловцам на ярмарках и рынках выдали 1,6 миллиона чеков

Налоговики оценили внедрение отраслевого проекта в Орловской области.

В Орловской области по состоянию на 1 июня 2023 года покупателям выдали около 1,6 миллиона чеков. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Речь идет о чеках, выдача которых была отслежена в рамках реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках. В ведомстве добавили, что общая сумма денежных средств по указанным чекам составила 940,7 миллиона рублей.

«Наибольшая покупательская способность прослеживается в городе Орле, Ливенском и Мценском районах, — подметили в областной налоговой службе. — Всего на территории региона функционирует 50 ярмарок и организованных мест торговли. Управление ФНС России по Орловской области напоминает, что кассовый чек – гарантия прав потребителя».

Ранее налоговики запустили специально разработанное приложение, которым может воспользоваться любой покупатель. Оно так и называется — «Проверка чека». С его помощью пользователь может оперативно проверить выданный ему чек на корректность. Также приложение позволяет хранить чеки и взаимодействовать с налоговой службой в электронном виде. Такая связь может потребоваться, например, в случае, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма).

«Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную, — объясняют орловские налоговики. — Кроме того, приложение позволяет вести собственный электронный семейный бюджет, отслеживая расходы на покупки и сохранять отсканированные чеки. Чеки попадают в сервис только с разрешения покупателя. Для этого необходимо сообщить кассиру о своем желании получить электронный чек при покупке, дать свое согласие на получение электронного чека в программе лояльности торговой сети или посредством QR-кода на чеке в мобильном приложении «Проверка чека».

Также в ведомстве пояснили, что для получения электронных чеков при онлайн-покупках необходимо сообщить продавцу свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты, с помощью которых также можно получить доступ к приложению ФНС России.

ИА «Орелград»