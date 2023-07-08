Орловцы смогут заранее записаться на выборы губернатора

8.7.2023 | 10:57 Новости, Общество

Избирательная комиссия утвердила график приема заявлений от избирателей.

ИА «Орелград»

Принято постановление о графике работы избирательных комиссий Орловской области для приема заявлений о включении граждан в списки избирателей по месту их нахождения на выборах губернатора. Напомним, выборы назначены на единый день голосования 10 сентября 2023 года, но голосование также будет проводиться 8 и 9 сентября. Ранее такое решение принял облизбирком. Очередным «предвыборным» шагом стало постановление Избирательной комиссии об утверждении графика приема вышеуказанных заявлений.

Для территориальных избирательных комиссий он установлен с 24 июля по 4 сентября 2023 года: в рабочие дни (понедельник-пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. Для участковых избирательных комиссий с 30 августа по 4 сентября: в рабочие дни (понедельник-пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. Территориальным избирательным комиссиям облизбирком поручил разместить в интернете информацию о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений. Контроль за исполнением постановления возложен на секретаря Избирательной комиссии Орловской области Екатерину Гетманцеву.

Напомним, что в единый день голосования на территории Орловской области состоятся не только выборы губернатора. На территории 16 муниципальных районов пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По данным облизбиркома, по итогам муниципальных выборов планируются к замещению 26 вакантных мандата. Узнать, в каких выборах можно принять участие и проголосовать в сентябре, достаточно просто. Для этого можно воспользоваться цифровым сервисом ЦИК России, где достаточно ввести адрес своей регистрации.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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