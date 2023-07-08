Орловская область нарастила рабочую силу

Статистики представили данные очередного выборочного обследования орловцев.

Орелстат обнародовал итоги очередного выборочного обследования рабочей силы. В ее состав аналитики включают жителей региона в возрасте 15 лет и старше. За период март-май 2023 года численность рабочей силы в Орловской области составила 338 тысяч человек. Для сравнения, по итогам первого квартала текущего года она составляла 334,7 тысячи человек, или 55,8 процента от общей численности населения региона. Что касается отчетного периода, то уровень участия орловцев в рабочей силе увеличился до 56,3 процента. Кстати, годом ранее данный показатель составлял 54,8 процента.

Также статистики подсчитали, что в марте-мае 2023 года в Орловской области 328,7 тысячи человек (в первом квартале 2023 года — 322,4 тысячи человек) были заняты в экономике, а 9,3 тысячи орловцев (12,3 тысячи) не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Напомним, последние в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Таким образом, общий уровень безработицы в регионе в отчетном периоде времени составил 2,8 процента. Это примерно в пять раз больше официально регистрируемого уровня безработицы.

Кроме того, статистики насчитали в Орловской области 262 тысячи человек, по своим возрастным характеристикам не входящим в состав рабочей силы. Ранее Орелстат сообщал, что в первом квартале 2023 года в орловских организациях (без субъектов малого предпринимательства) численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 300 человек. По сведениям обследованных организаций, за тот же период времени было принято на работу 6 процентов работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 6,1 процента работников.

ИА «Орелград»