Прокуратура вступилась за воспитанников детсада «Солнышко»

Учреждение оказалось не готово к реагированию на возможные происшествия.

Решение по данному административному делу вынес Хотынецкий районный суд Орловской области. Он рассмотрел иск межрайонного прокурора, поданный в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации Хотынецкого района и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад «Солнышко». Прокурор поставил вопрос о признании незаконным бездействия должностных лиц и возложении на них обязанности по устранению выявленных нарушений.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и об антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Представители надзорного ведомства посетили детский сад «Солнышко». В ходе проверки было установлено, что учреждение не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными средствами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

По мотивам проверки прокуратура в адрес заведующей детсадом внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого нарушения так и не были устранены. Бездействие должностных лиц, по мнению истца, приводит к нарушению прав работников и детей, находящихся в здании учреждения, а также опасно влияет на охрану их жизни и здоровья. Суд исковые требования удовлетворил. Бездействие признано незаконным. Администрацию Хотынецкого района обязали выделить денежные средства, необходимые для устранения выявленных нарушений. Руководство детсада обязали после получение денежных средств в срок до 1 сентября 2023 года включительно установить систему оповещения и управления эвакуацией.

ИА «Орелград»