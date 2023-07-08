Силовики получили тысячи сигналов тревоги из орловских квартир

Росгвардейцы отчитались о своих выездах на охраняемые объекты.

В Орловской области в первой половине 2023 года сотрудники подразделений вневедомственной охраны совершили более 3000 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. Такие данные привели в региональном Управлении Росгвардии. В ведомстве пояснили также, что силовики охраняют все виды собственности: учреждения, квартиры, коттеджи, гаражи и др. Для связи с пультом централизованной охраны используются стационарно установленные устройства и портативные, передающие сигнал по радиоканалу в пределах объекта. Эта работа приносит видимый эффект.

«Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали более 200 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержано около 15 граждан», — такие статистические данные раскрыли в региональном Управлении Росгвардии.

Также вневедомственная охрана предлагает услугу охранного мониторинга, которая представляет собой контроль за состоянием технических систем безопасности. Конструкция системы содержит различные типы датчиков, объясняют в Росгвардии. Они реагируют на задымление, проникновение в помещение или разбивание стекла. Выбор датчика определяется рисками, исходя из наиболее вероятной потенциальной опасности.

«Сигнал тревоги моментально отправляется на круглосуточный пульт централизованного наблюдения. Имущество всегда находится под надежной защитой», — резюмируют в орловской Росгвардии.

Ранее региональное УМВД сообщило, что в Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за пять месяцев текущего года было выявлено 657 лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»