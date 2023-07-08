Вынесен приговор по делу орловчанки, решившей отдохнуть в луже

При рассмотрении дела женщина не могла вспомнить подробности происшествия.

Любопытное уголовное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 2 города Ливны и Ливенского района Орловской области. Решение было вынесено весной, а теперь оно вступило в законную силу. Обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, получила местная жительница. Следствие установило, что в декабре 2022 года она в районе 15 часов дня появилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а именно рядом с жилым домом на улице Капитана Филиппова. Согласно материалам дела, она оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность и тем самым совершала административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ.

Из показаний свидетелей следует, что женщина буквально лежала в луже и отказывалась ее покидать. Прохожие вызвали полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы МО МВД России «Ливенский». Сержант полиции представился даме и объяснил ей, что она совершает административное правонарушение. Он также потребовал предъявить документы. Последних у женщины при себе не оказалось. Тогда полицейский предложил ей проехать в отделение полиции для установления личности, после чего направиться в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Женщина в ответ в присутствии посторонних окатила полицейского оскорбительными высказываниями. При этом она понимала, кто перед ней находится. В ходе судебного разбирательства подсудимая неоднократно меняла позицию. Сначала она вину признала частично, потом признала ее в полном объеме, в содеянном раскаялась и даже принесла извинения потерпевшему. Однако впоследствии вину она отказалась признавать, заявив, что ничего не помнит. Суду же рассказала новую версию случившегося, согласно которой она плохо себя чувствовала и за ночь выпила почти целый флакон корвалола, а также проглотила шесть таблеток валидола.

Утром она отправилась в магазин, где купила бутылку пива. Выпив ее, поехала к дочери, на которую очень обиделась, поскольку та посчитала ее пьяной. Затем от дочери ушла. На этом ее воспоминания обрываются. Обвиняемая предположила, что она упала навзничь на тротуар и ударилась головой, что привело к кратковременной потери памяти, поскольку у нее на голове имелась рана, которая кровоточила, а одежда была мокрой сзади. При этом к медикам она по поводу травмы головы не обращалась.

Однако суд установил, что в полицию позвонил таксист, который и сообщил о лежащей в луже женщине. Полицейские подтвердили, что у нее имелся запах алкоголя изо рта, речь была невнятной, сама дама не ориентировалась в пространстве. При этом она сначала согласилась поехать в больницу, потом отказалась и окатила сержанта бранью. Суд признал ее виновной в оскорблении полицейского и наказал штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»