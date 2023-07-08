Задержанного гаишниками угонщика посадили

За решеткой автоугонщик проведет более одного года.

В Орловской области вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиненного в угоне автомобиля без цели его хищения. Подробности уголовного процесса поведали в пресс-службе Свердловского районного суда. Преступление было совершено в начале декабря 2022 года, причем среди белого дня. Как установили следствие и суд, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с 14.00 до 15.30 часов находился во дворе многоквартирного дома по улице Молодежной в поселке городского типа Змиевка.

В какой-то момент у него возникла мысль о том, чтобы угнать чужой автомобиль и покататься на нем. Во дворе как раз был припаркован автомобиль марки ВАЗ 210930 темно-зеленого цвета. Владелец неосмотрительно оставил ключ в замке зажигания. Этим воспользовался злоумышленник. Он забрался в салон чужого автомобиля, завел двигатель и отправился «кататься». При этом, как установило следствие, цели хищения у него не было – машину он планировал, накатавшись, бросить.

Покатавшись по улицам поселка Змиевка, угонщик решил отправиться в деревню Разбегаевка. Однако добраться до места назначения он не смог по независящим от него обстоятельствам. На автодороге «Орел-Тамбов» угонщик был остановлен для проверки инспектором ГИБДД. Пьяный водитель тут же был отстранен от управления транспортным средством, а при проверке его личности выяснилось, что машины принадлежит не ему. А разрешения взять ее, как выяснила полиция, автовладелец никому не давал.

Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал и в содеянном раскаялся, но в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Действия молодого человека суд квалифицировал по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года и 5 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»