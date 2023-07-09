Клычков поручил отправить делегацию на Всемирный фестиваль молодежи

Для исполнения распоряжения создан региональный оргкомитет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился создать региональный организационный комитет Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Он уже утвердил его персональный состав. Председателем оргкомитета назначен Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства. Зампредом в этом коллегиальном органе стал недавно вернувшийся на работу в областную администрацию Олег Ревякин, исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике.

Клычков поручил региональному организационному комитету обеспечить направление на Всемирный фестиваль молодежи 2024 года делегации Орловской области. Ее состав формируется по итогам проведения открытого конкурсного отбора участников фестиваля в соответствии со списками, направленными АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Также оргкомитет должен провести информационную кампанию по популяризации фестиваля в Орловской области и мероприятия, посвященные фестивалю, в период с 14 по 15 марта 2024 года.

Планирование финансового обеспечения участия делегации Орловской области во Всемирном фестивале молодежи 2024 года также ложится на оргкомитет. При этом ответственным за взаимодействие с АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» по вопросам организационного и информационного сопровождения региональных мероприятий губернатор назначил департамент внутренней политики и развития местного самоуправления.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 года. Это следует из подписанного в апреле этого года указа президента РФ Владимира Путина. Глава государства также утвердил состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Его председателем стал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Основные мероприятия фестиваля пройдут с 1 по 7 марта в Сочи. Ожидается, что в нем примут участие 20 тысяч человек из более чем 100 стран, в том числе впервые – дети.

«Самое главное – это показать нашу страну, какая она есть на самом деле: многонациональная, наполненная культурным многообразием и в то же время единая, технологически развитая и непобедимая», – заявила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на первом заседании оргкомитета Всемирного Фестиваля молодежи.

Если раньше минимальный возраст участников был 18 лет, то в 2024 году возрастные ограничения расширены. Добавим, что заявочная кампания на участие в форуме уже стартовала.

ИА «Орелград»