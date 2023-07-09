Конкурс на создание брендбука «Бунинки» продлили

9.7.2023 | 15:55 Культура, Новости

Желающие могут принять участие в создании фирменного стиля библиотеки.

ИА «Орелград»

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина объявила о продлении срока приема заявок на участие в творческом конкурсе. Речь идет о конкурсе на создание фирменного стиля (брендбука) «Бунинки». Изначально заявки принимались с 27 марта по 30 июня 2023 года. Новый срок приема заявок – до 30 сентября 2023 года. Напомним, что мероприятие проводится в юбилейный год – 190 лет со дня учреждения библиотеки и 185 лет со дня ее открытия.

«Цель конкурса – создание единого узнаваемого информационно-графического образа «Бунинки», наиболее полно отражающего ее традиции, особенности, совмещающего в себе историческую символику и современную специфику, — пояснили в учреждении. — К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет».

Авторский проектный замысел, то есть идея, должен совмещать историческое прошлое библиотеки с ее современным развитием как ведущего областного учреждения культуры, осуществляющего библиотечно-информационное обслуживание и организующего научно-методическую деятельность в Орловской области. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым. Количество работ от участников не ограничивается. Это могут быть художественные работы, выполненные в технике компьютерного дизайна, или работы в других техниках исполнения с возможностью преобразования их в цифровой формат.

Не допускается полное или частичное использование в проекте брендбука логотипов, изображений или эмблем и прочих фрагментов других организаций. К участию принимаются работы с признанным авторством. Работы не должны охраняться авторским правом и должны быть свободны от другого рода обязательств. Дизайн работ не должен нарушать права третьих лиц. В случае возникновения спорных вопросов участники должны иметь возможность доказать свое авторство, например, представить исходники файлов или собственные эскизные наброски. Организатор оставляет за собой право на использование переданных ему материалов в информационных и рекламных целях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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