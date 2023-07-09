На орловца завели дело за попытку подкупить гаишника

Взятка в размере 500 рублей стала основанием для возбуждения дела.

Вступил в силу обвинительный приговор мирового суда, вынесенный по мотивам инцидента, произошедшего в Ливнах. Местный житель предстал перед ним по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, мужчину обвинили в попытке мелкого взяточничества. В качестве основного свидетеля выступил сотрудник ГИБДД, чей рапорт послужил поводом для возбуждения уголовного дела.

Его фигурантом ливенец стал в феврале 2023 года. Около 11 часов утра он двигался за рулем своего автомобиля по улицам райцентра Ливны. В салоне также находилась маленькая девочка. Водитель перевозил ее без детского кресла или иной детской удерживающей системы. Тем самым он нарушал Правила дорожного движения. Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Машина под управлением подсудимого была остановлена на улице Дружбы Народов инспектором ДПС. Он указал водителю на правонарушение и предложил ему проследовать в служебную машину для составления административного протокола. Водитель подчинился и уже в служебном автомобиле положил на «пластиковую торпеду в районе рычага переключения передач» купюру в 500 рублей.

На словах водитель пояснил, что это вознаграждение за несоставление протокола об административном правонарушении. Однако сотрудник ДПС отказался принять взятку в 500 рублей и тут же сообщил о попытке подкупа в дежурную часть МО МВД России «Ливенский». Затем в ходе осмотра места происшествия денежная купюра достоинством 500 рублей была изъята из салона служебной автомашины. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении в особом порядке судебного разбирательства, признав вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»