Орловцам обещают достоверную информацию о выборах губернатора

Постановление об информационно-разъяснительной деятельности издал облизбирком.

Избирательная комиссия Орловской области сделала очередной шаг в процессе подготовки и проведения выборов, назначенных на 10 сентября 2023 года. Напомним, в этот день орловцам предстоит избрать нового губернатора. Кроме того, в ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов местного уровня. В целях обеспечения гарантий прав граждан на получение полной и достоверной информации о выборах Избирательная комиссия Орловской области утвердила программу информационно-разъяснительной деятельности.

Этим документом орловцам гарантируется получение полной и достоверной информации о ходе подготовки выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных объединениях, об итогах голосования и о результатах выборов, о применении на выборах технических средств, о соблюдении принципов открытости и гласности при подготовке и проведении выборов. В числе основных задач, которые необходимо решить в процессе реализации этой программы, облизбирком назвал «объективное информирование избирателей и иных участников избирательного процесса на основе их свободного доступа к нормативно-правовой, новостной и иной информации о ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 10 сентября 2023 года».

Кроме того, программа предусматривает создание эффективной системы взаимодействия с территориальными и участковыми избирательными комиссиями и средствами массовой информации. Что касается конкретных мер, то в рамках программы планируется изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через СМИ, а также обеспечение организаторов выборов необходимыми методическими материалами. Одним из основных направлений станет повышение электоральной активности избирателей, которых, по сути, поманят на выборы.

В этом случае предполагается использование наружных средств информирования, средств массовой информации, а также прочих современных информационных технологий для информирования избирателей. Предполагается, в частности, проведение облизбиркомом пресс-конференций, брифингов, интервью и презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, подготовка новостных сюжетов в телепрограммах и радиопередачах по вопросам подготовки и проведения выборов, применения на выборах технических средств. Планируется организация выступлений председателя облизбиркома в телепрограммах, в том числе в прямых эфирах с текстовым сопровождением бегущей строки – сурдопереводом.

ИА «Орелград»