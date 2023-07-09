Орловец смошенничал при оформлении микрозайма

За провернутую аферу на молодого человека завели уголовное дело.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес мировой судья судебного участка №1 города Ливны и Ливенского района Орловской области. Дело рассматривалось с участием государственного обвинителя. Фигурантом стал местный житель, работающий в должности охранника одной из частных охранных организаций. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По версии следствия, подсудимый совершил хищение денежных средств путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. Из материалов дела следует, что на момент совершения преступления работы у подсудимого не было. Не было и денег, поэтому свое материальное положение он решил поправить за счет кредита. Однако, как он выяснил заблаговременно, безработному такой заем бы не дали. Поэтому мужчина решил приврать в анкете. Микрокредитную компанию он нашел в интернете. Через мобильный телефон зарегистрировался на ее сайте, после чего заполнил заявку на предоставление ему потребительского займа на сумму 7878 рублей. При этом указал заведомо ложные и недостоверные сведения о фактическом месте своей работы – мол, трудился в качестве рабочего в местном АО — и своем постоянном заработке, который якобы составлял 25 тысяч рублей в месяц.

Суд установил, что на дату составления заявки на получение потребительского займа мужчина не трудился в качестве рабочего в указанной им организации и вообще не имел постоянного источника дохода. Словом, ливенец ввел микрокредитную компанию в заблуждение, благодаря чему получил желаемый кредит со сроком возврата 7 дней. Кстати, сумма самого займа составляла 7000 рублей, еще 800 рублей – это стоимость страховой услуги, а 78 рублей — стоимость подключения дополнительной услуги «Будь в курсе». Микрокредитная компания перевела средства на указанную заемщиком банковскую карту, после чего тот исчез. По мнению следствия и суда, он изначально не собирался погашать взятый микрокредит, а деньги потратил на личные нужды. В суде подсудимый полностью признал свою вину и получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»