В Мценске бороться с экстремизмом будут еще три года

9.7.2023 | 9:09 Новости, Общество

Власти райцентра продлили действие целевой программы.

Фото: www.adm-mtsensk.ru

Администрация Мценска утвердила в новой редакции муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города». Она была принята в 2020 году, а в 2023 году срок ее действия истек. Теперь срок продлен еще на три года. Цель программы: защита жизни граждан, проживающих на территории города Мценска, от террористических и экстремистских актов. Основная задача властям видится в проведении информационно-пропагандистской работы с населением, разъяснении сущности терроризма и его общественной опасности, а также формировании у горожан неприятия идеологии терроризма и повышении бдительности.

Кстати, новой программой предусмотрено увеличение объемов изготовления и распространения печатных памяток, оформления стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Также запланированы организация и проведение акций, общественных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. Ради этого власти увеличили финансирование. В предыдущие годы на реализацию программы из местного бюджета ежегодно выделялось по 5000 рублей, а теперь в течение трех ближайших лет планируется выделять по 8000 рублей в год.
Из отчета о реализации программы за 2022 год, например, следует, что в бюджете города на реализацию запланированных мероприятий было предусмотрено 5000 рублей. Они в полном объеме были использованы на изготовление и распространение печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Кроме того, в рамках реализации программных мероприятий в 2022 году были проведены три акции «Молодежь против терроризма».

«Доля объектов учреждений образования и культуры с массовым пребыванием граждан оснащенных средствами технической потребности составила 100 процентов, доля объектов оснащенных камерами видеонаблюдения в окружении объектов жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием граждан составила 100 процентов, — также говорится в отчете. — Доля обследованных объектов от числа объектов вероятных террористических посягательств составила 100 процентов. Плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме».

В отличие от предыдущих лет, в городе будет увеличено количество проведенных совместных заседаний и тренировок по ликвидации и минимизации последствий теракта. Планируется ежегодно проводить по 45 таких мероприятий. Кроме того, программа предусматривает организацию и проведение круглых столов и семинаров «с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности».

ИА «Орелград»

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