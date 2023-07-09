В Орловской области растет заболеваемость бесплодием

Тревожную тенденцию заметили специалисты регионального здравоохранения.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило программу повышения рождаемости. В рамках ее разработки был проведен детальный анализ текущей ситуации. Он выявил довольно тревожные для демографии симптомы. В частности, аналитики выяснили, что в последние годы в Орловской области существенно возросла регистрируемая заболеваемость бесплодием у женщин, в том числе за счет расширения возможностей проведения диагностических исследований.

При этом случаи диагностики мужского бесплодия существенно сократились за счет уменьшения числа активных обращений и отсутствия скрининговых программ по данному направлению. Распространенность бесплодия у мужчин (старше 18 лет) совсем невелика. Так, в 2022 году в регионе был зарегистрирован 255 521 мужчина старше 18 лет. Из них только троим поставлен диагноз «бесплодие». У женщин ситуация иная. В 2022 году в регионе насчитывалась 160 041 женщина фертильного возраста, из них 2972 имели диагноз «бесплодие».

Таким образом, распространенность бесплодия (у женщин в возрасте 18-49 лет) составляет 1857 случаев на каждые 100 тысяч женщин, у мужчин соответствующего возраста – всего 1,2 на каждые 100 тысяч. Стоит отметить, что данные показатели в 2016 году составляли 630,5 и 13,5 соответственно. В областном правительстве считают, что необходимо повысить мотивацию мужского населения к обращению в медицинские организации по вопросу обследования репродуктивной системы.

«На территории Орловской области до 2021 года отсутствовали бюджетные учреждения здравоохранения, осуществляющие процедуру экстракорпорального оплодотворения, — отмечено в аналитической информации. — С 2019 года на территории области была открыта частная медицинская организация «Центр ЭКО», вошедший в ТПГГ с объемами 6 случаев в 2019 году, 15 – в 2020 году. Все нуждающиеся направлялись за пределы региона (в федеральные медицинские учреждения, медицинские организации субъектов Российской Федерации, медицинские организации иной формы собственности). Выбор организации осуществляется с учетом мнения пациентки, очередь на проведение процедуры ЭКО отсутствует».

В целях повышения доступности процедуры проведения ЭКО для женщин Орловской области, в рамках реализации национального проекта «Демография» был открыт центр вспомогательных репродуктивных технологий (центр ВРТ). Он появился на базе Перинатального центра БУЗ «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой». Центр начал прием пациенток с IV квартала 2021 года, и уже в 2021 году в нем было проведено четыре процедуры ЭКО, а в 2022 году – более 100 процедур.

После начала работы центра ВРТ существенно увеличилась доступность данного вида медицинской помощи для семей Орловской области, страдающих бесплодием, за счет средств обязательного медицинского страхования, уточнили в правительстве. Ограничений по доступности процедуры ЭКО для пациенток Орловской области нет, очередь на проведение процедуры отсутствует.

ИА «Орелград»