В Орловском округе женщин оказалось больше, чем мужчин

Местные власти оценили текущую демографическую ситуацию.

По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Орловского муниципального округа составила 70,1 тысячи человек, увеличившись за год на 2215 человек. Такие данные приводят местные власти, недавно утвердившие стратегию финансово-экономического развития округа на ближайшие годы. Они отмечают, что численность населения округа характеризуется преобладанием лиц женского пола. Так, женщин на отчетную дату насчитывалось 37,7 тысячи, мужчин – 32,4 тысячи. Кстати, это уже тенденция, так как в 2019-2022 годах соотношение мужчин и женщин, проживавших на территории вокруг Орла, практически не менялось.

В Орловском муниципальном округе наблюдается и другая тенденция — сокращения численности населения трудоспособного возраста. Так, по состоянию на начало 2023 года численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 1,8 процента относительно показателя 2021 года, а удельный вес таких граждан в общем количестве местных жителей снизился с 58,6 до 54,2 процента. Численность населения старше трудоспособного возраста относительно 2021 года увеличилась на 1,6 процента, удельный вес вырос с 25 до 27,9 процента.

«Численность населения моложе трудоспособного возраста относительно 2021 года увеличилась на 1,2 процента, а удельный вес вырос с 16,4 до 17,9 процента, — говорится в материалах администрации Орловского муниципального округа. — В 2022 году ухудшилось соотношение показателей, характеризующих брачно-семейные отношения. Количество браков уменьшилось с 414 в 2018 году до 316 в 2022 году, количество разводов за это же время возросло с 260 до 289. Таким образом, на 1000 человек населения в 2022 году приходилось в среднем по 4,7 брака и 4,1 развода (6 и 3,7 в 2018 году соответственно). За 2022 год в целом по Орловскому муниципальному округу сложилось положительное сальдо миграции – плюс 485 человек».

ИА «Орелград»