Вступил в силу приговор о жестокой расправе

Орловец до смерти избил собутыльника и надругался над ним.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный судом Хотынецкого района. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд установил, в том числе и со слов обвиняемого, что преступление было совершено во время бурного застолья. В тот день обвиняемый вместе с приятелем искал, где бы выпить. Денег на спиртное у них не было. Какое-то время они бродили по поселку в поисках того, кто бы их угостил. Заходили даже в пивной бар, но безрезультатно.

В этот момент обвиняемому позвонил еще один его знакомый и позвал в гости. Предложение было принято. Когда обвиняемый и его друг пришли в гости, в квартире уже находилась «теплая» компания. Застолье продолжилось в расширенном составе. В какой-то момент обвиняемый вступил в перепалку с одним из нетрезвых гостей, сидевшим на диване. Кстати, сам он в суде не смог вспомнить, из-за чего вспыхнула ссора. Однако реакция с его стороны последовала яростная.

Обвиняемый вскочил со стула и принялся избивать сидевшего на диване гостя. Примерно после десяти ударов потерпевший упал на пол, после чего получил от своего обидчика еще не менее 30 ударов ногами, обутыми в обувь. Многие удары пришлись в область жизненно важных органов, в том числе и по голове. Когда потерпевший застыл, потеряв сознание, обвиняемый над ним надругался. Кроме того, он взял коробок со спичками, стал поджигать их и бросать горящие спички в потерпевшего.

На место происшествия вскоре приехала полиция, вызванная кем-то из очевидцев жестокой расправы. Преступник был задержан на месте происшествия. Потерпевшего срочно отвезли в больницу, но спасти его жизнь медики не смогли – от полученных травм у несчастного произошел отек головного мозга. Он умер, а причиной смерти эксперты назвали именно травмы, полученные при зверском избиении. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год.