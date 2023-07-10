Число орловцев с клещевым боррелиозом выросло вдвое

10.7.2023 | 18:11 Медицина, Новости

Такой «прогресс» зарегистрирован всего за неделю.

ИА «Орелград»

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, на сегодняшнее число в регионе зарегистрировано 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В сводке недельной давности, как и ранее, упоминалось только о трёх случаях. Все шестеро заболевших – совершеннолетние.

Всего от укусов клещей во всех муниципальных образованиях Орловской области пострадали 1174 человек, в том числе, 398 детей. Это те, кто обратился с подобными жалобами в медицинские учреждения. Можно предположить, что фактическое количество пострадавших выше официальных цифр.

Сообщается, что в этом году региональный «Центр гигиены и эпидемиологии» и «Орловская дезинфекционная станция» обработали специальными препаратами, защищающими от клещей, 391 гектар площади. В том числе, обработки проводились в девяти учреждениях, где дети в летнее время круглосуточно находятся на отдыхе или оздоровлении. Их общая площадь составляет около четверти от всей обработанной поверхности (115 гектаров).

ИА «Орелград»

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