Мэр Орла приказал своевременно убирать сосульки

Власти Орла определились с планами на ближайшую зиму.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации мероприятий, направленных на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона 2023-2024 годов на территории города. Он рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности предусмотреть необходимый объем финансовых и материально-технических средств, предназначенных для ликвидации возможных ЧС ближайшей зимой.

До 15 июля предстоит уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом особое внимание должно быть уделено разделам, регламентирующим деятельность объектов в условиях ограниченной подачи электроэнергии и при нарушении энергоснабжения потребителей. Также до 15 июля необходимо уточнить состав сил и средств, привлекаемых для устранения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК в условиях низких температур, и организовать их подготовку к смотру готовности.

Кроме того, Парахин настоятельно рекомендовал продолжить работу по обеспечению котельных резервными источниками энергоснабжения и принять исчерпывающие меры по обеспечению надежной работы ЖКХ и ТЭК в предстоящем отопительном сезоне 2023-2024 годов. В частности, мэрия предписала провести контроль по подготовке и стабильной работе внутридомового газового оборудования, принимать своевременные меры по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков эксплуатируемых и обслуживаемых зданий от скопления снега, наледи и снежных навесов.

Из постановления следует, что в городе должны быть назначены ответственные за проведение работ по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков. Также Парахин напомнил о необходимости предусмотреть ограждение опасных зон. До 16 сентября в областном центре должны пройти штабные тренировки, в ходе которых планируется отработать вопросы оповещения и сбора руководящего состава и аварийных бригад, порядок действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

До 20 сентября мэр приказал принять необходимые меры по обеспечению готовности аварийных бригад к работе в условиях низких температур и в ночное время суток; предусмотреть вопросы обогрева, питания личного состава аварийных бригад, освещения участков работ в вечернее и ночное время суток. Также предстоит организовать и обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам подготовки объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду.

ИА «Орелград»