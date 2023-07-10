На Орловщине определили сельские территории под благоустройство

10.7.2023 | 17:43 ЖКХ, Новости, Строительство

Работы проведут в 2024 году.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о «точечных» проектах, которые стали победителями конкурса, организованного Департаментом сельского хозяйства Орловской области. Эти инициативы получат поддержку из бюджета и воплотятся в жизнь в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Победителями стали 17 проектов из шести районов.

Наиболее «кучно» отметился Мценский район. Здесь благоустроят шесть объектов:

  • парка семейного отдыха в селе Спасское-Лутовиново,
  • территорию Жилинской средней общеобразовательной школы,
  • сквера и мемориал погибшим советским воинам в деревне Башкатово,
  • дворовую территорию многоквартирных домов №1 и №2 по улице Почтовой в деревне Башкатово,
  • двор в посёлке Нововолковский у дома по улице Славянской, 1,
  • ещё один двор там же, но по улице Сущенко, дома №3 и №5.

Четыре объекта «выиграл» Покровский район:

  • сквер Овалова в посёлке городского типа Покровское,
  • сквер Якушкина (там же),
  • парк Победы в селе Дросково.

Также в районе организуют уличное освещение в селе Фёдоровка и деревне Тростниково.

В Новодеревеньковском районе отремонтируют тротуары в городском поселении Хомутово, а также обустроят площадки для ТКО сразу в трёх местах. Они появятся в сёлах Кологривово, Моховом и Паньково.

В Колпнянском районе в селе Ярище благоустроят двор домов по Садовой, №1 и №2. Также ещё в двух муниципальных образованиях обустроят площадки для ТКО. Они появятся под Кромами (в Кривчиковском сельском поселении) и под Малоарханельском (в селе Луковец).

ИА «Орелград»

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