На Орловщине определили сельские территории под благоустройство

Работы проведут в 2024 году.
Речь идёт о «точечных» проектах, которые стали победителями конкурса, организованного Департаментом сельского хозяйства Орловской области. Эти инициативы получат поддержку из бюджета и воплотятся в жизнь в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Победителями стали 17 проектов из шести районов.
Наиболее «кучно» отметился Мценский район. Здесь благоустроят шесть объектов:
- парка семейного отдыха в селе Спасское-Лутовиново,
- территорию Жилинской средней общеобразовательной школы,
- сквера и мемориал погибшим советским воинам в деревне Башкатово,
- дворовую территорию многоквартирных домов №1 и №2 по улице Почтовой в деревне Башкатово,
- двор в посёлке Нововолковский у дома по улице Славянской, 1,
- ещё один двор там же, но по улице Сущенко, дома №3 и №5.
Четыре объекта «выиграл» Покровский район:
- сквер Овалова в посёлке городского типа Покровское,
- сквер Якушкина (там же),
- парк Победы в селе Дросково.
Также в районе организуют уличное освещение в селе Фёдоровка и деревне Тростниково.
В Новодеревеньковском районе отремонтируют тротуары в городском поселении Хомутово, а также обустроят площадки для ТКО сразу в трёх местах. Они появятся в сёлах Кологривово, Моховом и Паньково.
В Колпнянском районе в селе Ярище благоустроят двор домов по Садовой, №1 и №2. Также ещё в двух муниципальных образованиях обустроят площадки для ТКО. Они появятся под Кромами (в Кривчиковском сельском поселении) и под Малоарханельском (в селе Луковец).
ИА «Орелград»