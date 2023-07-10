На Орловщине открыли парк Шеншиных с единорогами

Реконструкция началась ещё в 2020-м году.

Тогда исполнялось 200 лет со дня рождения Афанасия Фета. В связи с этим областные власти решили привести в порядок парк, расположенный в бывшей усадьбе поэта (во Мценском районе в деревне Волково). В 2021-м проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получил федеральное финансирование.

В рамках подготовительной работы в парке расчистили два пруда и установили ротонду. Затем, в 2022-м году, уже за счёт федерального гранта, здесь уложили пешеходные дорожки, установили освещение и видеокамеры, провели озеленительные работы. В парке оборудовали специальную зону для молодожёнов.

В текущем году, уже в рамках второго этапа благоустройства, в парке установили бело-синие скульптуры единорогов и другие малые архитектурные формы. Мифическое животное считалось символом дворянского рода Шеншиных, к которому принадлежал Фет.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в церемонии открытия участвовал Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, заместитель председателя облсовета Иван Грачёв, митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также в парке прошло традиционное русское чаепитие и церемония бракосочетания пары молодожёнов. Кроме того, состоялось вручение диплома победителя открытой ежегодной поэтической премии имени Афанасия Фета, которую учредил Российский союз писателей.

ИА «Орелград»