Орловцам предложили получать налоговые уведомления через ЕПГУ

Изменения в законодательстве расширили возможности налогоплательщиков.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, получать налоговые уведомления и требования теперь можно и через ЕПГУ – Единый портал государственных услуг. Такую возможность гражданам дали изменения, внесенные в этом году в федеральное законодательство. В частности, начал действовать Федеральный закон №125-ФЗ. В соответствии с ним с 1 июля 2023 года предусмотрена возможность получения уведомлений для уплаты налогов и требований об уплате задолженности в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Получение через ЕПГУ налоговых документов возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ; налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через портал госуслуг», — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

В ведомстве также обращают внимание на то, что в случае выбора формы электронного взаимодействия с налоговыми органами документы на уплату налогов не будут дублироваться заказными письмами по почте. При этом гражданин имеет право в любой момент отказаться от получения уведомлений и требований от налоговых органов через ЕПГУ, но об этом следует уведомить компетентный орган.

Также налоговики рассказали об изменении формы налогового уведомления. Из него исключена информация о возможности получения на сайте ФНС России платежных реквизитов инспекции, поскольку в уведомлении указываются сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа. К слову, в настоящий момент налоговыми органами Орловской области завершается расчет имущественных налогов за 2022 год. Налоговые уведомления можно будет получить в любом налоговом органе, а также в МФЦ не ранее августа.

ИА «Орелград»