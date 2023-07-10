Орловчанка засудила чиновников за нападение бродячих собак

Крупная сумма компенсации взыскана с управления ветеринарии.

В Орле получил продолжение нашумевший случай с нападением стаи бродячих собак на женщину. Произошло это поздним вечером 23 июня 2022 года. Безнадзорные животные напали на прохожую в районе остановки общественного транспорта, расположенной на пересечении улиц Бурова и Раздольной. Пострадавшая получила травмы от укусов, кроме того, собаки изорвали ее куртку. В этот же день женщину по экстренным показаниям на скорой госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу, где она проходила лечение.

Затем она подала иск в суд, потребовав взыскать с управления ветеринарии Орловской области убытки в размере 4111 рублей (стоимость куртки) и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе Орловского областного суда, в первой инстанции она победила. Ее исковые требования были удовлетворены полностью. Однако чиновники обжаловали решение суда первой инстанции, и оно дело было рассмотрено в апелляции.

Судебная коллегия, как и районный суд, пришла к выводу, что управление ветеринарии является органом, уполномоченным осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Для этого оно может привлекать подведомственные организации. Также судами было установлено, что в 2022 году случаи нападения безнадзорных животных, проявляющих немотивированную агрессию, в районе улицы Раздольной не являлись единичными.

«Значит, принимаемые управлением ветеринарии Орловской области меры во исполнение своей обязанности по организации содержания безнадзорных собак являются недостаточными и не исключают причинение вреда, как здоровью граждан, так и их имуществу», — решил суд первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с его выводами и оставила решение без изменения. Как уточнили в пресс-службе облсуда, с управления ветеринарии за счет казны Орловской области взысканы денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей и материальный ущерб в размере 4111 рублей.

ИА «Орелград»