«Орёлводоканал» рассказал, куда будут подвозить воду

10.7.2023 | 11:01 ЖКХ, Новости

Завтра водоснабжение отключат по многим адресам.

ИА «Орелград»

Как и сообщалось ранее, услуга не будет предоставляться 11 июля с 8 часов и до полуночи. Воды не станет в Советском районе, Заводском (кроме микрорайона Лужки), а также в деревне Жилина Орловского муниципального округа. Причиной являются работы по подключению нового магистрального водовода, проложенного по улице Прожекторной.

Вода для технических нужд будет доставляться на автомобилях с девяти часов до окончания работ и возобновления водоснабжения. Вот адреса, по которым будут стоять автоцистерны:

  • 5-й Орловской дивизии, 5,
  • Гагарина, 51,
  • Генерала Жадова, 2,
  • Генерала Лаврова, 6 (Болховский микрорайон)
  • Карачевское шоссе, 94,
  • Комсомольская, 127, 242, 282, 356,
  • Наугорское шоссе, 52,
  • Саханская, 2,
  • Центральная, 7 (посёлок Зареченский).

Также воду будут подвозить на перекрёсток переулка Ипподромного и улицы Матвеева и на перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовой.

«Важно: если на точке нет автомобиля, значит, он уехал на заправку водой. Пожалуйста, подождите его», — уточнили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»

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