«Орёлводоканал» рассказал, куда будут подвозить воду

Завтра водоснабжение отключат по многим адресам.
Как и сообщалось ранее, услуга не будет предоставляться 11 июля с 8 часов и до полуночи. Воды не станет в Советском районе, Заводском (кроме микрорайона Лужки), а также в деревне Жилина Орловского муниципального округа. Причиной являются работы по подключению нового магистрального водовода, проложенного по улице Прожекторной.
Вода для технических нужд будет доставляться на автомобилях с девяти часов до окончания работ и возобновления водоснабжения. Вот адреса, по которым будут стоять автоцистерны:
- 5-й Орловской дивизии, 5,
- Гагарина, 51,
- Генерала Жадова, 2,
- Генерала Лаврова, 6 (Болховский микрорайон)
- Карачевское шоссе, 94,
- Комсомольская, 127, 242, 282, 356,
- Наугорское шоссе, 52,
- Саханская, 2,
- Центральная, 7 (посёлок Зареченский).
Также воду будут подвозить на перекрёсток переулка Ипподромного и улицы Матвеева и на перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовой.
«Важно: если на точке нет автомобиля, значит, он уехал на заправку водой. Пожалуйста, подождите его», — уточнили в пресс-службе администрации Орла.
ИА «Орелград»