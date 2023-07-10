«Орёлводоканал» рассказал, куда будут подвозить воду

Завтра водоснабжение отключат по многим адресам.

Как и сообщалось ранее, услуга не будет предоставляться 11 июля с 8 часов и до полуночи. Воды не станет в Советском районе, Заводском (кроме микрорайона Лужки), а также в деревне Жилина Орловского муниципального округа. Причиной являются работы по подключению нового магистрального водовода, проложенного по улице Прожекторной.

Вода для технических нужд будет доставляться на автомобилях с девяти часов до окончания работ и возобновления водоснабжения. Вот адреса, по которым будут стоять автоцистерны:

5-й Орловской дивизии, 5,

Гагарина, 51,

Генерала Жадова, 2,

Генерала Лаврова, 6 (Болховский микрорайон)

Карачевское шоссе, 94,

Комсомольская, 127, 242, 282, 356,

Наугорское шоссе, 52,

Саханская, 2,

Центральная, 7 (посёлок Зареченский).

Также воду будут подвозить на перекрёсток переулка Ипподромного и улицы Матвеева и на перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовой.

«Важно: если на точке нет автомобиля, значит, он уехал на заправку водой. Пожалуйста, подождите его», — уточнили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»