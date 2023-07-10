Правительству региона посоветовали усилить контроль за финансами

Облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ бюджетных слушаний.

Орловский областной Совет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год. Напомним, мероприятие было проведено региональным парламентом в июне, после чего отчет о бюджете был заслушан и согласован на заседании облсовета. Публикация итогового документа является завершающим этапом кропотливой работы.

В нем содержится ряд рекомендаций, которые участники слушаний адресовали в различные инстанции. Так, правительству Орловской области они посоветовали усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию нацпроектов. Кроме того, с учетом введенных западом экономических санкций, правительству порекомендовали принять необходимые меры по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Это необходимо для дальнейшего обеспечения устойчивого развития предпринимательства и деловой активности.

Также чиновникам советуют обеспечить проведение эффективной политики в области межбюджетных отношений в целях улучшения финансового положения муниципальных образований Орловской области и недопущения роста кредиторской задолженности. Особое внимание правительство просят обратить на финансовое положение города Орла, который балансирует на грани финансового краха. Еще одно пожелание — продолжить работу по использованию инвестиционного потенциала региона для привлечения источников пополнения доходной части бюджета.

Кстати, доходы областного бюджета в 2022 году составили 52,151 миллиарда рублей, или 102,6 процента от уточненного годового плана. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 29,58 миллиарда. Был отмечен рост поступлений к уровню 2021 года основных налоговых доходов: налога на доходы физических лиц — на 1,158 миллиарда рублей, или на 13,5 процента; налога на имущество организаций — на 45,6 миллиона рублей, или на 2 процента; налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 307,1 миллиона рублей, или на 16 процентов.

С другой стороны, задолженность по налогам в территориальный бюджет составила на 1 января 2023 года 1,244 миллиарда рублей. Рост к уровню 1 января 2022 года составил 108,9 миллиона рублей, или 9,6 процента. В связи с этим участники публичных слушаний рекомендовали региональному Управлению Федеральной налоговой службы совместно с правительством области активизировать работу по взысканию недоимки и сокращению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Главным распорядителям средств областного бюджета напомнили о необходимости строгого соблюдения требований бюджетного законодательства, в том числе своевременного освоения поступивших в регион федеральных средств, и посоветовали обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, результативность и эффективность их использования. Органам местного самоуправления рекомендовано усилить меры по организации качественного и эффективного исполнения местных бюджетов, по увеличению собираемости налоговых и неналоговых платежей в местные бюджеты, снижению размера муниципального долга и дефицита бюджета.

ИА «Орелград»