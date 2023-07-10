У Богоявленского собора Орла посадили более тысячи цветов

10.7.2023 | 16:47 ЖКХ, Новости

Представлены четыре вида.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники «Спецавтобазы» высадили на клумбах возле Богоявленского храма 420 петуний, 600 бегоний, 232 бархатца и 80 аллисум.

Кроме того, сотрудники предприятия работают на улицах Ленина и Брестской. Здесь труды ещё не завершены. Для того, чтобы обновить все клумбы, потребуется около недели.

На данный момент в пешеходной зоне улицы Ленина высажено 720 бархатцев и 392 петунии. На Брестской появилось 4740 цинерарий, 1633 петунии и 1080 агератумов.

Напомним, что недавно сотрудники МВД задержали с поличным орловца, который пытался сорвать розы в Детском парке.

Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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