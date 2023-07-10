У Богоявленского собора Орла посадили более тысячи цветов

Представлены четыре вида.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники «Спецавтобазы» высадили на клумбах возле Богоявленского храма 420 петуний, 600 бегоний, 232 бархатца и 80 аллисум.
Кроме того, сотрудники предприятия работают на улицах Ленина и Брестской. Здесь труды ещё не завершены. Для того, чтобы обновить все клумбы, потребуется около недели.
На данный момент в пешеходной зоне улицы Ленина высажено 720 бархатцев и 392 петунии. На Брестской появилось 4740 цинерарий, 1633 петунии и 1080 агератумов.
Напомним, что недавно сотрудники МВД задержали с поличным орловца, который пытался сорвать розы в Детском парке.
ИА «Орелград»