В Орле выберут лучшее фото в косоворотке

В регионе набирает ход онлайн-акция, приуроченная к народному празднику.

В Орловской области организаторы онлайн-акции «Сарафан-Косоворотка 2023» принимают заявки от участников по всей стране. Этот фотоконкурс посвящен народному празднику «День косоворотки», который отмечается 12 июля. А прием заявок продлится до 31 июля 2023 года. Первые работы от конкурсантов в Орел уже поступили. Проводит конкурс Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ. Присланные работы публикуются его группах в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, фотоработы будут оцениваться в двух номинациях: «День косоворотки» и «Сарафан да хоровод». Фото с заполненной типовой анкетой Центр принимает по своей электронной почте. Да и вся акция проводится в дистанционном режиме. Кстати, прошлогодняя акция «День косоворотки 2022» стала самой большой по территориальному охвату и одной из самых значительных по просмотрам за всю историю ООЦНТ. В ее рамках было подано 100 заявок из 21 региона России, от Владивостока до Калининграда. Порядка 40-45 тысяч человек увидели публикации этих фото.

«Государственное единство, консолидация общества немыслима без опоры на крепкую традиционную семью! – говорят организаторы. — Семейные ценности находятся в первом ряду поддерживаемых государством направлений развития русской культуры. В традиционной русской культуре мужчина в браке неразрывно связан с женой, они являются поддержкой и опорой друг для друга, а мужская и женская традиционная одежда дополняет друг друга и органично смотрится на семейных парах. Наша акция – та самая ТОЧКА СБОРКИ культурного сознания каждого россиянина!».

В Центре от участников ждут фотографии, сделанные в том числе на различных народных праздниках, а также на прошедших недавно под Орлом Троицких хороводах. На снимках должны быть запечатлены девушки в праздничных сарафанах и мужчины – воины, пахари, ремесленники или музыканты – в косоворотках.

«Косоворотка прочно вошла в национальную память и исторические традиции русского народа. Она имела всесословный характер, и цари, и простые крестьяне, и купцы, и даже русские цари носили эту одежду! А какая жизнь без праздника, а девушки без хоровода?», — отмечают в Центре народного творчества.

ИА «Орелград»