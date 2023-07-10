В Северном районе Орла готовятся построить ещё одну дорогу

Она пройдёт по улице Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, проект уже разработан. Ожидается, что в этом году документация пройдёт экспертизу. В 2024-м, при наличии источника финансирования, начнётся строительство. Новая дорога будет выходить на Московское шоссе и Раздольную улицу.

Известно, что мэр Орла Юрий Парахин дал специальное поручение ускорить разработку и строительство улиц в Северном районе, предусмотренных генеральным планом развития города. Цель — снять часть нагрузки с улицы Орловских партизан, где сейчас ведётся масштабная реконструкция, против которой выступают некоторые местные жители.

В частности, «Объединённому муниципальному заказчику» и городскому управлению градостроительства поручено приступить к подготовке технического задания для проектирования строительства улицы Космонавтов на участке от Кузнецова до Орловских партизан. «Эта дорога предусмотрена Генпланом. Строительство улицы Космонавтов позволит создать ещё один подъезд к ЖК «Солнечный берег» и уменьшить трафик на улице Орловских партизан», — рассказал первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

ИА «Орелград»