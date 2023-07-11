Орловцы предложили губернатору создать тероборону

Видеообращение появилось в соцсетях.

Оно опубликовано в группе «Ливны |Z|O|V| новости» «Вконтакте». К Андрею Клычкову обратились около 15 человек. Среди них есть ветераны специальной военной операции.

«Андрей Евгеньевич, мы обращаемся к Вам с предложением – сформировать в Орловской области отряд теробороны для содействия силовым структурам и помощи населению… Также мы имеем боевой опыт и готовы воспользоваться нашими навыками и умениями для защиты нашего региона», — утверждают авторы обращения.

Кроме того, орловцы заявили, что готовы передать свой ценный опыт всем, кто захочет пополнить такие формирования.

В октябре 2022-го года штабы территориальной обороны появились в ЛНР и ДНР, сообщалось об их создании в Петербурге, Белгородской и Псковской областях. В частности, на Белгородщине было сформировано семь отрядов общей численностью около трёх тысяч человек.

ИА «Орелград»