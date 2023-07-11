Орловский велосипедист попал под КАМАЗ

Мужчина госпитализирован.

Авария произошла на 32-м километре трассы «Болхов – Орёл — Витебск» накануне в светлое время суток. 45-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части дороги. Велосипедист двигался со стороны Хотынца в сторону Болхова.

Параллельно в том же направлении ехал КАМАЗ, которым управлял 62-хлетний водитель. В итоге грузовик наехал на двухколёсный транспорт. «В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Всего за последние сутки на территории региона зарегистрировано шесть ДТП, в том числе, два с пострадавшими.

ИА «Орелград»