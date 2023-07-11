Орловский велосипедист попал под КАМАЗ

11.7.2023 | 10:33 Новости, Происшествия

Мужчина госпитализирован.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Авария произошла на 32-м километре трассы «Болхов – Орёл — Витебск» накануне в светлое время суток. 45-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части дороги. Велосипедист двигался со стороны Хотынца в сторону Болхова.

Параллельно в том же направлении ехал КАМАЗ, которым управлял 62-хлетний водитель. В итоге грузовик наехал на двухколёсный транспорт. «В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Всего за последние сутки на территории региона зарегистрировано шесть ДТП, в том числе, два с пострадавшими.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования