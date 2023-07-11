Суд потребовал отремонтировать 1,3 км орловской улицы

Речь идёт об улице Пархоменко.

Она находится в Советском районе на «Весёлой Слободе». Общая длина улицы превышает 1,6 километра.

Местные жители обратились в прокуратуру с сообщениями о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия. Как установило надзорное ведомство, информация соответствует действительности. Кроме того, на улице отсутствует наружное искусственное освещение. Также у данной дороги вообще нет технического паспорта.

Уточняется, что речь идёт об участке улицы между домами №1 и №91. Это её большая часть – около 1,3 километра.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд с соответствующим иском к городской администрации. Его удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле.

ИА «Орелград»