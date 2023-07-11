В горпарке Орла стартуют работы по благоустройству

Они начнутся с рытья большого котлована.

Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В минувшем году Городской парк Орла победил на открытом голосовании и получил право на федеральное финансирование данных работ.

В частности, в парке установят новую главную сцену. Её расположат таким образом, чтобы лица выступающих были обращены к фонтану.

«Это будет полностью новая крытая конструкция с внутренними помещениями, где можно хранить музыкальное оборудование и другой инвентарь. Перед сценой расположится амфитеатр», — рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Площадка будет более просторной, чем нынешняя. Непосредственная площадь самой сцены составит около 100 квадратных метров. Она будет выполнена в форме трапеции.

Работы начнутся на этой неделе. В парке будут рыть котлован для будущей постройки.

Что касается участка у здания нового «Кванториума» (бывший «Колизей»), то его планируют замостить плиткой.

Благоустройством займётся ООО «Триумф». Оно обойдётся бюджету в 48,1 миллиона рублей

Отметим, что в этом году горпарк Орла отметил своё двухсотлетие. Он отсчитывает свою историю с 1 мая 1823 года.

ИА «Орелград»